Военный прокурор подводит итог взрыва на СДК «Кировоград»

В результате взрыва турбореактивных снарядов на среднем десантном корабле Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины «Кировоград» три матроса срочной службы получили легкие ранения, один – средней тяжести.

Эту информацию в воскресенье в эфире телеканала «1+1» уточнил начальник военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины Юрий ВИЙТЕВ.

«Произошел взрыв двух турбореактивных снарядов. Они зацепили открытый люк, в результате чего загорелись спасательные плоты, которые начались взрываться, поскольку имели на оснастке пиротехнические средства», - отметил Ю.ВИЙТЕВ.

По его словам, трое матросов срочной службы получили легкие телесные повреждения, а один военнослужащий – средней тяжести.

Пострадавшие находятся на лечении в военных госпиталях в Севастополе и Симферополе.

Как сообщал УНИАН, во время проведения боевых стрельб, состоявшихся 17 сентября на крымском полигоне «Опук» в рамках активной фазы военных учений “Взаимодействие-2010”, в результате взрыва двух боеприпасов на борту среднего десантного корабля “Кировоград” Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины ранения получили четыре военнослужащих из состава экипажа.