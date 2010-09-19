Прогноз погоды на 19 сентября

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями.

Дожди, отдельные грозы (ночью в карпатском регионе, утром и днем в Киевском, Одесском, большинстве центральных областей и на севере Левобережья местами сильные дожди), сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В Волынской, Ровенской, Луганской области, Приазовье и Крыму - без осадков.

Утром в западных областях местами туман. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, днем в Одесской области и в Крыму отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 8-13°, в западных областях 3-8° тепла, днем 13-18°, на Закарпатье до 22°; в большинстве восточных, южных областей и в Крыму ночью 12-17°, на побережье Крыма до 21°, днем 23-28°.

В Киевской области в понедельник ожидаются дожди, утром и днем местами сильные. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 13-18°. В Киеве температура ночью 8-10°, днем 14-16°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 20-23°, в Днепре возле Киева 17°.