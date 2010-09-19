В Виннице завершается фестиваль афганской песни

В Виннице сегодня завершается Международный фестиваль афганской и военно-патриотической песни «Дорога надежды-2010».

Как сообщили УНИАН в управлении по делам СМИ и связям с общественностью Винницкого городского совета, гостями фестиваля стали музыкальные коллективы и авторы-исполнители песен на афганскую тематику из Одессы, Запорожья, Николаева, Тернополя, других городов Украины, а также группы из Беларуси, Молдовы и Приднестровья.

Финальный день фестиваля, 19 сентября, разделен на две части. В первой части состоится гала-концерт и награждение победителей. Во второй для винничан будет петь российский ансамбль Военно-десантных войск «Голубые береты».

Председатель Союза участников боевых действий в Афганистане Анатолий ПЕРЕБИТЮК сообщил, что в фестивале примут участие более 20 коллективов. «Кроме исполнения песен, в программе фестиваля круглые столы с участием воинов-интернационалистов из разных стран и городов Украины. Также, чтобы ознакомить гостей с нашим городом, запланированы экскурсии по выдающимся местам Винницы», - сказал он.

По словам заместителя городского председателя Винницы Николая ГУНЬКО, посетить фестиваль смогут все желающие, вход на фестиваль бесплатный.