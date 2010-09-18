Россия и Украина не договорились о стоимости транзита нефти

Россия и Украина пока не достигли договоренности о стоимости транзита российской нефти по территории Украины. Об этом сообщил на Инвестиционном форуме в Сочи глава Министерства энергетики РФ Сергей Шматко.

По его словам, при обсуждении этого вопроса российская сторона исходила из целесообразности стоимости транзита, которая должна быть установлена. "На сегодня наши компании имеют возможность уходить на конкурентные направления, в частности на Приморск", - подчеркнул он. Министр отметил, что пока договоренности с украинской стороной не достигнуто, в связи с чем не исключил возможного сокращения транзита нефти по территории Украины.

В конце июня т.г., напоминает РосБизнесКонсалтинг, вице-премьер РФ Игорь Сечин сообщил, что Россия передала Украине проект нового соглашения по транзиту нефти. И.Сечин, по его словам, рассчитывал, что документы будут рассмотрены и подписаны украинской стороной. Он также не исключил, что, если Украина сделает скидку на транзит через Южный порт, то объемы транзита составят от 9 до 17 млн т.