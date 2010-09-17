Частная фирма распахала курган 2-го тысячелетия до нашей эры

По вине руководителя ОАО «Пограничник» в Березанском районе Николаевской области под угрозой уничтожения оказался памятник археологии – многослойное поселение 2-го тысячелетия до н.э. - 1-го тысячелетия н.э.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Николаевской области, по указанию упомянутого руководителя, вопреки требованиям охранного законодательства, территория в 25 га, которая относится к землям историко-культурного наследия, была распахана и использована для хозяйственной деятельности.

При этом правонарушитель знал о том, что на земельном участке находится объект культурного наследия. Распашка сильно повредила курган, что, по заключению экспертов, привело к угрозе потери исторической информации, содержащей особую ценность.

Николаевская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.364, ч.4 ст.298 Уголовного кодекса Украины – «злоупотребление властью или служебным положением», «уничтожение, разрушение или повреждение памятников – объектов культурного наследия и самовольное проведение поисковых работ на археологическом памятнике».

По делу ведется следствие.