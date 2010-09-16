В Киеве ГУБОП в третий раз задержали «вора в законе» Ровшана Джаниева

Работники Управления борьбы с организованной преступностью ГУМВД Украины в городе Киеве задержали «вора в законе» Ровшана ДЖАНИЕВА, известного в криминальных кругах по кличке «Ровшан Ленкоранский».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, установлено, что «вор в законе» незаконно находился в Украине. По словам начальника киевского УБОП Александра ПЛУЖНИКА, при осмотре у задержанного было обнаружено три паспорта. Первый - на имя несуществующего гражданина Украины. В нем было фото Р.ДЖАНИЕВА. То же было и в загранпаспорте. Третий паспорт - гражданина Азербайджана с фото Р.ДЖАНИЕВА, но с другой фамилией, отметил А.ПЛУЖНИК.

За последние годы это уже третье задержание «Ровшана Ленкоранского» в Киеве. Так, в феврале 2008 года он был задержан работниками ГУБОП МВД во время спецоперации как лицо, находящееся в межгосударственном розыске по обвинению в совершении особо тяжкого преступления. Тогда Шевченковским районным судом Киева ему была избрана мера пресечения в виде ареста на 40 суток. Однако, находясь под стражей, «Ровшан Ленкоранский» используя коррумпированные связи в Государственном комитете по делам религий и национальностей Украины, получил статус беженца и был освобожден из-под стражи. Но Высшим административным судом Украины решение о предоставлении Р.ДЖАНИЕВУ статуса беженца было отменено.

В последний раз «вор в законе» был арестован в декабре прошлого года и экстрадирован в Азербайджан с запрещением въезда в Украину сроком на 5 лет.

На сегодняшний день Р.ДЖАНИЕВ задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за подделку и использование поддельных документов.