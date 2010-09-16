В Днепропетровске преступник убил одного милиционера, и ранил другого

Сегодня на Центральном автовокзале Днепропетровска во время задержания вооруженного злоумышленника с наркотиками погиб милиционер, его коллега был тяжело ранен.

Об этом УНИАН сообщил руководитель Центра общественных связей ГУ МВД в Днепропетровской области Алексей ЩЕРБАТОВ.

По его словам, инцидент произошел в 8.50. Внимание двух сотрудников патрульно-постовой службы привлек мужчина, который прибыл из Кривого Рога и вел себя подозрительно. В сумке задержанного милиционеры обнаружили наркотики, после чего злоумышленник выхватил пистолет и стал стрелять. Один из правоохранителей тоже применил оружие. В результате столкновения на месте погиб 40-летний сотрудник ППС, а его 34-летний коллега с тяжелыми ранениями был доставлен в больницу.

Вооруженный злоумышленник задержан. Им оказался житель Кривого Рога, 1972 г.р., отсидевший 10 лет в тюрьме. Ведется следствие.