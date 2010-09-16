Большинство россиян отмечает повышение цен на продукты

Подавляющее большинство россиян отмечает повышение цен на молочные и мясные продукты (по 75%). Такие данные были получены в ходе опроса Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Кроме того, россияне отмечают рост на овощи и фрукты (68%), хлебобулочные изделия (67%), коммунальные платежи (68%). Реже всего респонденты указывают на подорожание бензина (60%).

По данным экспертов, почти половина россиян (47%) считает инфляцию высокой, 41% оценивает ее как умеренную. В меньшинстве те, кто считает рост цен незначительным (7%).

Как высокий оценивают уровень инфляции в первую очередь жители средних городов и сел (51% и 52% соответственно), а также малообеспеченные респонденты (66%). Москвичи и петербуржцы, равно как и обеспеченные россияне, считают рост цен умеренным (48% и 49% соответственно).

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 28-29 августа 2010 г. Опрошены 1 тыс. 600 человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.