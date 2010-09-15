Российские летчики в Крыму довольны условиями тренировок

Во время пребывания российских летчиков на испытательном полигоне взлетно-посадочных систем НИТКА в Крыму украинская сторона обеспечила их всем необходимым.

Об этом заявил сегодня на встрече с журналистами в Крыму командир отдельного корабельного истребительно-авиационного полка морской авиации Северного флота ВМФ Российской Федерации Евгений КУЗНЕЦОВ, сообщили УНИАН в пресс-центре командования ВМС Украины.

По словам офицера, раньше отсутствие тренажера для учебно-тренировочных полетов группы самолетов морской авиации российского флота вызывало значительные неудобства в подготовке молодых пилотов. Сегодня же, с использованием полигона взлетно-посадочных систем НИТКА, уже пять начинающих летчиков подготовлены для дальнейшей службы на авианосце.

«Через несколько дней, как планируется, мы завершаем наши тренировки. Надеюсь, что в будущем году нам разрешат осуществить подобные полеты еще раз», - сказал К.КУЗНЕЦОВ.

Как отметил присутствующий на встрече с журналистами заместитель начальника испытательного полигона взлетно-посадочных систем НИТКА по воспитательной работе Владимир КУЗНЕЦОВ, тренажер, созданный в 1979 году, предназначен для испытания корабельных авиационно-технических средств и самолетов, подготовки летного и технического состава корабельной авиации. В частности, он используется для тренировки экипажей украинских вертолетов по посадке на корабль, испытанию катапульт, аэрофинишеров и оптических систем посадки.

По информации пресс-центра ВМС Украины, в течение трех недель на тренажере НИТКА проходят тренировки самолеты российской морской авиации Су-27К, МиГ-29К, Су-25УТГ и Су-27КУБ. Это мероприятие проходит в рамках реализации договоренностей между руководителями оборонных ведомств Украины и Российской Федерации, достигнутых 24 июня этого года в пгт Партенит во время третьего заседания Подкомитета по вопросам безопасности украинско-российской межгосударственной комиссии.