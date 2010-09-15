В Киевской области пенсионер открыл мастерскую по ремонту оружия

Службой безопасности Украины совместно с ГУ МВД Украины в Киевской области прекращено незаконное функционирование мастерской по ремонту и переработке огнестрельного оружия.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Киевской области, владельцем мастерской оказался 48-летний житель с. Лукьяновка Барышевского района. Подпольную мастерскую пенсионер, бывший сотрудник одного из магазинов оружия, обустроил в хозяйственном помещении частной усадьбы.

Среди обнаруженного и изъятого во время осмотра помещения оружия - образцы охотничьего гладкоствольного и нарезного оружия, револьвер системы «Наган», пистолет «RG 88», 427 патронов и большое количество запчастей к оружию.

По результатам экспертизы будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела согласно ст. 263 Уголовного кодекса Украины.