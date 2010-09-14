В Сумской области умер водитель, которого задержали сотрудники ГАИ

УНИАН. В Середино-Будском районе Сумской области умер водитель мотоцикла, которого задержали сотрудники ГАИ.

Как передает корреспондент УНИАН, официальный комментарий на этот счет дал начальник ГУМВД Украины в Сумской области Петр ДЯЧЕНКО.

«Очень обидно, что та работа, которую проводит руководство ГУМВД по улучшению криминогенной обстановки в регионе из-за таких досадных случаев в глазах населения сводится к нулю. Мы такие факты замалчивать не собираемся. Относительно инцидента, то он находится на контроле в Министерстве внутренних дел. Проводится служебная проверка. В отношении сотрудников милиции возбужденное уголовное дело», - сказал П.ДЯЧЕНКО.

По его словам, происшествие произошло 10 сентября около 18-ти часов. Инспекторы отделения ГАИ обратили внимание на мотоцикл «ИЖ Планета». Само транспортное средство было без номерных знаков, к тому же водитель и его пассажир ехали без шлемов. На багажнике мотоцикла был привязан мешок. Учитывая близость населенного пункта к государственной границе, а именно села Рожковичи, чтобы предотвратить возможную контрабанду товаров, сотрудники милиции приняли решение остановить водителя мотоцикла для выяснения всех обстоятельств. Последний требование работников ГАИ не выполнил и прибавил газ.

Далее сотрудники ГАИ начали преследование транспортного средства. Водитель последнего осуществлял маневры, препятствуя попыткам милиционеров его обогнать, оказывал неповиновение инспекторам и пытался убежать. Затем мотоциклист выехал на поле, где и был задержан.

Во время выяснения обстоятельств правонарушения водителю мотоцикла стало плохо. Сотрудники милиции вызывали на место происшествия скорую медицинскую помощь и сами одновременно пытались оказать водителю первую медицинскую помощь. Но по приезде врачи констатировали только факт его смерти. Как затем было отмечено в судмедэкспертизе, спасти водителя было невозможно из-за начала внутреннего кровотечения, многочисленных переломов ребер и сдавливания грудной клетки.

«Сегодня по данному факту проводится служебная проверка. В случае выявления нарушений в действиях работников милиции, они понесут наказание согласно действующему законодательству», - отметил начальник ГУМВД Сумской области. П.ДЯЧЕНКО отметил также, что работа с личным составом находится на постоянном контроле руководства ГУМВД.

«Если оказываются нарушения закона – виновных увольняют. С начала года 130 сотрудников милиции Сумской области были привлечены к дисциплинарной ответственности, из которых 10 - уволены из органов внутренних дел», - сообщил П.ДЯЧЕНКО.