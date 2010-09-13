Сумма зафиксированных в Киеве взяток превышает 6 млн. грн.

В этом году в Киеве общая сумма полученных разными должностными лицами взяток составила 6 млн. 180 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил прокурор столицы Юрий УДАРЦОВ.

По его словам, наибольшая сумма зафиксированной взятки в этом году достигла 2 млн. 643 тыс. грн.

Продолжая тему коррупции, заместитель столичного прокурора Григорий ОСТАФИЙЧУК сообщил, что на данное время в суд по обвинению в получении взятки в сумме 35 тыс. долларов направленно дело против начальника отдела Киевской горгосадминистрации.

Кроме того, прокуратура передала в суд материалы уголовного дела против должностного лица Управления земельных ресурсов киевской мэрии, которого обвиняют в получении 45 тыс. долларов взятки, а также дело в отношении заместителя начальника отдела «Киевжилспецэксплуатация», которого задержали за взятку в сумме 5 тыс. долларов.