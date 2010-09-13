В херсонской синагоге установлен самый большой в мире арон-а-кодеш

В херсонской синагоге сегодня был установлен самый большой в мире шкаф для хранения иудейского Священного писания свитков Торы - арон-а-кодеш.

Как передает корреспондент УНИАН, арон-а-кодеш установили по случаю открытия синагоги после реставрации, его размеры: ширина - 11,5 м, длина - 4,8 м.

В открытии реконструированного культового сооружения а также общинного центра херсонской еврейской религиозной общины "Хабад" принял участие председатель областной государственной администрации Николай КОСТЯК, сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА.

Н.КОСТЯК поздравил еврейскую общину Херсона с этим выдающимся событием и заявил, что и в дальнейшем плодотворная работа иудейских религиозных общин будет содействовать развитию духовности, укреплять межэтнические и межконфессиональные отношения в регионе.

По приглашению главного раввина Херсона и области Йосефа Ицхака ВОЛЬФА сегодняшние торжества также посетили главный раввин России Берл ЛАЗАРЬ и раввины из других регионов Украины.