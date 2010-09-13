Концерн «Стирол» вошел в холдинг Фирташа

ОАО «Концерн «Стирол» (Горловка, Донецкая обл.) вошел в состав подконтрольного Group DF химического холдинга Ostchem Group.

Об этом УНИАН сообщили в Group DF.

Согласно сообщению, количество производителей минеральных удобрений азотной группы, входящих в состав холдинга, увеличивается до четырех. До настоящего времени в холдинг входили ОАО «Ривнеазот» (Ривне, Украина), ЗАО «Таджиказот» (Таджикистан) и АО «Нитроферт» (Эстония).

«Консолидация активов в химической отрасли позволит сохранить и впоследствии укрепить позиции украинских предприятий на зарубежных рынках карбамида и аммиачной селитры. В настоящее время мировой рынок азотных удобрений оценивается в 102 млн. тонн в год, при этом ежегодный прирост в 2010-2014 годах прогнозируется на уровне 2,0-2,5%. Расширение рынка происходит в основном за счет производителей Азии и Ближнего Востока, вследствие чего предприятия азотной химии Европы теряют свои экспортные позиции», - отмечают в компании.

Кроме того, указывает пресс-служба, в рамках единой управляющей структуры входящие в состав холдинга Ostchem Group предприятия смогут повысить конкурентоспособность производимой продукции.

«Синергия будет достигнута за счет централизации инвестиционной деятельности, стандартизации финансовых операций и отчетности, оптимизации закупок оборудования и материалов, объединения ремонтно-монтажных и ремонтно-строительных работ», - сказано в сообщении.

При этом прогнозируется, что годовой объем инвестиций в азотные предприятия холдинга составит около 100 млн. долл.

Справка УНИАН. OstChem Holding AG основан в Вене (Австрия) в 2004 году. В настоящее время холдинговая группа OstChem владеет компаниями и предприятиями в Восточной, Центральной Европе и Центральной Азии, включая Украину, Эстонию, Россию, Швейцарию, Италию и Таджикистан.

90% акций OstChem Holding AG принадлежат Group DF украинского бизнесмена Дмитрия ФИРТАША.

Концерн "Стирол» основан в 1933 году. Это крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений – поставляет на рынок 3% мирового экспорта аммиака и карбамида, крупнейший в Украине производитель полимерных материалов и изделий из них. Предприятие является единственным в Украине производителем вспенивающегося полистирола.

Концерн производит лакокрасочные материалы, неорганические кислоты и соли, биологические кормовые добавки для животноводства, лекарственные препараты. По состоянию на декабрь 2006 года, 50,01% акций ОАО «Концерн «Стирол» принадлежало ООО ИК "Стиролхиминвест" (г. Горловка, Донецкая обл.), 14,19% – физическим лицам.