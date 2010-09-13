Канал «1+1» собрал на Майдане больше 100 000 человек

Телеканал “1+1” по случаю своего 15-летия собрал на столичном Майдане Незалежности больше 100 тысяч человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала, 12 сентября 2010 года по случаю своего юбилея «1+1» устроил на Майдане Незалежности грандиозный концерт, в котором приняли участие популярные музыкальные команды – группы «Би 2» и «Океан Эльзы». Праздник “1+1” собрал на Майдане рекордное количество людей – больше ста тысяч.

Ведущими праздничного вечера были Юрий ГОРБУНОВ и рэпер ПОТАП. Они развлекали зрителей своими непринужденными шутками, комментировали все, что происходило на Майдане, детально рассказывали о премьерах, которые ожидают почитателей канала «1+1». Их, кстати, собралось невероятное количество: по данным милиции, людей на главной площади собралось почти столько, как во время Помаранчевой революции.

Такое вдохновенное настроение, конечно, передалось и исполнителям. Солист группы “Би 2” Лева увлекся выступлением из-за невероятно восторженного восприятия зрителями, и из-за этого немного затянул выступление. Но это было только на радость всем, ведь исполнялись любимые многими песни «Скользкие улицы», «Шамбала», «Полковнику никто не пишет».

Перевести дыхание и подготовиться к выступлению легендарной украинской группы «Океан Эльзы» помог праздничный салют. Святославу ВАКАРЧУКУ не нужно было заново разогревать публику, ведь все были разогреты с первой песни «Тільки там, де нас нема».

А те, кто не смог присоединиться к празднику лично, телевизионную версию концерта сможет увидеть в эфире «1+1».