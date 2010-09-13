В Одесской области начальник райотдела милиции попался на взятке

В Одесской области сотрудники СБУ задержали начальника районного отдела милиции за получение взятки в размере 5 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе Управления СБУ в Одесской области.

Начальник райотдела был задержан в его служебном кабинете сразу после получения взятки, добавили в СБУ.

Установлено, что милиционер требовал и получил взятку от бизнесмена за “беспрепятственное функционирование базы отдыха в курортной зоне Одесской области».

По материалам СБУ органами прокуратуры в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Продолжаются следственные действия с целью установления круга должностных лиц, причастных к преступной деятельности задержанного стража порядка.