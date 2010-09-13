Укрпочта хочет еще поднять свои тарифы

«Укрпочта» инициировала повышение тарифов на универсальные почтовые услуги на 20% с 1 января 2011 г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил генеральный директор УГПС «Укрпочта» Евгений ЗАЕЦ.

По его словам, соответствующая инициатива предприятия находится на рассмотрении Национальной комиссии регулирования связи. В то же время, он отметил, что это только инициатива, и согласования от НКРС пока что нет.

Как напомнил Е.ЗАЕЦ, последний раз тарифы на эти услуги повышались с 1 января 2009 г. «Поэтому сегодня мы работаем над тем, чтобы нам согласовали повышение тарифов на универсальные услуги — это, главным образом, письменная корреспонденция — на 20%», - сказал он, отметив при этом, что данное повышение находится в границах двухгодичного уровня инфляции.

Как уточнил он, универсальные почтовые слуги — это такие традиционные услуги, как почтовые конверты, посылки и т. п.