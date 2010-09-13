Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,92 грн./долл., продают – по 7,95 грн./долл. Курс покупки/продажи доллара в банках не изменился по сравнению с 12 сентября, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,91-7,94 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,98 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,7% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,07 грн./евро, курс продажи – на 0,5%, 10,21 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,95-10,15 грн./евро, по продаже – в пределах 10,10-10,30 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 12 сентября повысился на 0,4% и сегодня составляет 0,2521 грн./рубль, курс продажи – на 0,3%, до 0,2585 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2430-0,2550 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2569-0,2630 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,92 грн./долл., курс продажи – 7,95 грн./долл. Курс незначительно понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,90-7,93 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,98 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева со вчерашнего дня повысился на 0,7% и сегодня составляет 10,08 грн./евро, курс продажи – на 0,5%, до 10,21 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,95-10,14 грн./евро, по продаже – в пределах 10,16-10,24 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы повысился на 0,3% по сравнению с 12 сентября и сегодня составляет 0,2520/0,2588 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2430-0,2550 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2569-0,2630 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,91/7,97 грн., евро – 9,95/10,23 грн., рубль – 0,2350/0,2590 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,90/7,97 грн., евро – 9,89/10,35 грн., рубль – 0,2500/0,2610 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,91/7,95 грн., евро – 10,00/10,30 грн., рубль – 0,2540/0,2620 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 13 сентября, составляет: гривни к доллару США – 7,9082, к евро – 10,063185, к российскому рублю – 0,25598.