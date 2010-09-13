Грузия упрощает процедуру въезда в страну туристов

Процедура въезда в Грузию через границу для туристов будет еще более упрощена - она будет занимать 3-4 минуты. Об этом заявил глава МВД Грузии Вано МЕРАБИШВИЛИ.

Как передает портал "Грузия online", по словам В.МЕРАБИШВИЛИ, упрощения коснутся процедуры контроля на КПП при въезде из соседних с Грузией государств. Легковые автомашины в страну въезжают в основном из Армении и Азербайджана.

Глава грузинского МВД подчеркнул, что таможня будет проверять лишь грузовые автомобили, а остальными займется полиция. По его словам, вскоре аналогичным образом заработает и таможня в Сарпи (граница с Турцией), через которую визитеры смогут въехать по таким же процедурам.

Украинским туристам не нужны визы для въезда в Грузию. Чтобы посетить страну, достаточно лишь наличия загранпаспорта.