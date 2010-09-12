Семейная драма: мужу не понравился завтрак - он застрелил 5 человек

10:25, 12 сентября 2010
Общество
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Полиция США ведет расследование

Мировые СМИ сегодня рассказывают о семейной драме в Америке, которая завершилась стрельбой.

Как сообщает радио "Эхо Москвы",житель небольшого поселка в штате Кентукки поругался с женой, которая неправильно сварила яйца на завтрак. 47-ми летний Стэнли Нис пришел в ярость, выхватил ружье и погнался за женой.

В результате он застрелил сначала супругу, потом падчерицу, а затем еще троих свидетелей. Полиция сейчас ведет расследование.

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