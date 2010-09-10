Следствие отрабатывает "около 10 версий" исчезновения Климентьева

В ходе расследования уголовного дела об исчезновении редактора харьковской газеты «Новый стиль» Василия КЛИМЕНТЬЕВА украинские правоохранители активно сотрудничают со своими российскими коллегами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на брифинге в прокуратуре Харьковской области при участии первого заместителя генерального прокурора Виктора ПШОНКИ, и.о. министра внутренних дел Василия ФАРИННИКА и заместитель министра внутренних дел Украины Леонида ЗИМЫ.

Представители правоохранительных органов сегодня в Харькове провели совещание по вопросам расследования дела об исчезновении журналиста.

По словам Л.ЗИМЫ, дело расследуется «активно и профессионально», проведены «значительные объемы работы». К расследованию задействованы, в частности, сотрудники центральных следственных органов и харьковского областного управления милиции.

По данным правоохранителей, в настоящее время отрабатываются около 10 версий исчезновения В.КЛИМЕНЬЕВА. 11 томов дела уже переданы в МВД.

На Печенежском водохранилище, где в августе с.г. в лодке был найден мобильный телефон исчезнувшего редактора газеты «Новый стиль», специалисты уже обследовали около 70% дна, применяются новые методы поиска, выдвигаются много новых задач.

На сегодняшний день, было отмечено на брифинге, в Украине в целом расследуется 7 уголовных дел, которые касаются журналистов, три из них возбуждены в этом году.

Как сообщал УНИАН, жена В.КЛИМЕНТЬЕВА сообщила об исчезновении мужа 12 августа 2010 года. В ходе проверки установлено, что 11 августа В.КЛИМЕНТЬЕВ выехал из дома с неизвестным мужчиной на автомобиле "БМВ" серебристого цвета в неизвестном направлении. Дзержинский райотдел милиции Харькова возбудил уголовное дело по статье "преднамеренное убийство" по факту исчезновения В.КЛИМЕНТЬЕВА. Позже это дело было передано в Киев для расследования Министерством внутренних дел.

17 августа милиция Харьковской области сообщила, что в лодке, плававшей на Печенежском водохранилище, был найден мобильный телефон исчезнувшего журналиста.

31 августа заместитель министра внутренних дел Украины Василий ФАРИННИК заявил, что милиция отрабатывает восемь версий исчезновения В.КЛИМЕНТЬЕВА.

Газета "Новый стиль" занимается расследованиями на правовую тематику.