В Москве убили скандального грузинского экс-чиновника

В Москве застрелили бывшего заместителя министра внутренних дел Аджарии (региона на юго-западе Грузии) Элгуджу Джинчарадзе. Инцидент произошел сегодня ночью на пристани по набережной Тараса Шевченко, которая расположена напротив гостиницы "Украина", передает newsru со сылкой на Life News.

По словам очевидцев, Джинчарадзе находился на улице вместе с еще двумя мужчинами, которых свидетели описали как выходцев с Кавказа. В ходе разговора между ними завязался спор, и тогда один из неизвестных выстрелил, попав в спину Джинчарадзе.

Экс-замминистра аджарского МВД скончался до приезда скорой. В столице введен план "Перехват" и задействован один вертолет ГУВД.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Элгуджа Джинчарадзе получил широкую политическую известность в период так называемого "Аджарского кризиса" 2004 года – противостояния Михаила Саакашвили и тогдашнего руководителя Аджарии Аслана Абашидзе. Он был известен вспыльчивым характером, за что его прозвали Рэмбо. Джинчарадзе подал тогда, в 2004 году, в отставку и отправился в Тбилиси давать показания против бывшего соратника - Абашидзе.

В последнее время он проживал в поселки Дубки Раменского района Московской области. По словам одного из источников в правоохранительных органах, Джинчарадзе находился в розыске по инициативе грузинских силовых структур.