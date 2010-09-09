ВР признала утратившим силу закон о промышленно-финансовых группах

Верховная Рада Украины признала утратившим силу Закон Украины "О промышленно-финансовых группах в Украине" и внесениях изменений в некоторые законодательные акты Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 229 народных депутатов из 275 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается, что с целью устранения чрезмерного государственного регулирования деятельности объединений юридических лиц, признать Закон Украины "О промышленно-финансовых группах в Украине" утратившим силу и внесение соответствующих изменений в Хозяйственный кодекс Украины и Закона Украины "О банках и банковской деятельности".

Существование принятого в 1996 году Закона Украины "О промышленно-финансовых группах в Украине" нецелесообразно как с юридической так и с экономической точки зрения. Так, в соответствии с Законом, промышленно-финансовая группа является объединением, в которое могут входить субъекты ведения хозяйства всех форм собственности, создаваемое по решению Кабинета министров Украины на определенный срок с целью реализации государственных программ развития приоритетных отраслей производства и структурного построения экономики Украины.

В соответствии с Хозяйственным кодексом Украины (ст.125) промышленно-финансовые группы не являются юридическим лицом и не подлежат государственной регистрации как субъект ведения хозяйства. То есть, промышленно-финансовые группы являются лишь экономической формой взаимодействия соответствующих финансовых и промышленных зависимых организаций и их главного предприятия.

Также, это объединение не является юридическим лицом и регулирование такого объединения аналогично регулированию деятельности организационно-правовой формы со статусом юридического лица, как это предусмотрено в законе, является нецелесообразным.

С экономической точки зрения нецелесообразность существования данного Закона подтверждается тем, что его положениями определяется, что главное предприятие ПФГ производит конечную продукцию ПФГ, осуществляет ее сбыт, платит налоги в Украине и официально представляет интересы ПФГ. При этом теряет право на любые льготы по вопросам налогообложения, которые оно имело или может иметь согласно действующему законодательству Украины. Льготой главного предприятия и участников ПФГ, в соответствии со статьей 4 Закона, предусмотрено освобождение от уплаты вывозной (экспертной) пошлины и таможенного сбора в случае экспорта и импорта промежуточной продукции, при том, что главное предприятие выпускает лишь конечную продукцию.

К тому же, отсутствие государственной поддержки относительно деятельности таких ПФГ, в частности: государственные гарантии для привлечения иностранного капитала, предоставления инвестиционных кредитов или другой финансовой поддержки для реализации проектов ПФГ ставит под сомнение экономическую целесообразность их создания, тем более в период экономического кризиса.