Королевская и Акимова на форуме в Польше провели дискуссию

Политика полумер в реализации реформ и колоссальное давление на бизнес – именно так можно охарактеризовать экономические действия правительства Украины. Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, выступая на Международном экономическом форуме в Кринице (Польша).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского комитета.

«За иллюзии приходится расплачиваться действительностью. Политика полумер в реализации реформ и колоссальное давление на бизнес – именно так можно охарактеризовать экономические действия правительства Украины. Именно поэтому продолжается рост теневого сектора экономики, который уже превысил 50%, инвестиции в производство упали более чем на 70%», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ, выступая в дискуссии с первым заместителем главы Администрации Президента Ириной АКИМОВОЙ на тему: «Экономические приоритеты нового правительства Украины», которая состоялась в рамках Экономического форума.

По мнению главы парламентского комитета, из-за непоследовательной экономической политики власти в Украине не решаются проблемы коррупции, административного давления на бизнес, равного доступа к инфраструктуре. «Украина серьезно опоздала с проведением реформ. Поэтому необходимо четко понимать, что попытка непродуманными действиями лечить хронические болезни украинской экономики может иметь тяжелые побочные эффекты», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она считает, что единственный вариант решения тяжелых структурных проблем экономики – это проведение сбалансированных реформ, которые минимальным образом ущемляли бы интересы населения.

По информации пресс-службы комитета, в дискуссии на тему: «Экономические приоритеты нового правительства Украины», которая проходила в рамках XX экономического форума в Кринице участвовали: региональный директор Всемирного банка по Украине, Беларуси, и Молдове Мартин РАЙЗЕР; представитель МВФ в Украине Макс АЛЬЕР; председатель Правления Rothschild Polska Sp. z o.o. Яцек ХВЕДОРУК; заместитель председателя Комиссии по вопросам внешней торговли Европейского парламента Павел ЗАЛЕВСКИЙ, Н.КОРОЛЕВСКАЯ, И.АКИМОВА.

Справка УНИАН. 8–11 сентября в Кринице (Республика Польша) проходит юбилейный XX Экономический форум. В рамках мероприятия запланировано обсуждение перспектив и стратегий на ближайшее будущее, а также рассмотрение проблем бизнеса и политики в аспектах корпоративной социальной ответственности в кризис. В числе участников Форума, в частности, председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу, президент Европейского парламента Ежи БУЗЕК, федеральный министр внутренних дел Германии Томас де МЕЗЬЕР, Президенты Польши и Литвы Бронислав КОМАРОВСКИЙ и Тоомас Хендрик ИЛЬВЕС.

От Украины в нем принимают участие народные депутаты Украины, представители Администрации Президента и правительства.