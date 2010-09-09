На выставку детской моды в Киев съехались 150 компаний

В Киеве в Выставочном центре "АККО Интернешнл" открылась 9-я выставка детской моды BABY FASHION `2010.

Это единственное в Украине В2В мероприятие международного уровня, посвященное детской одежде, отмечают организаторы форума - выставочная компания "АККО Интернешнл".

Как сообщили УНИАН организаторы, на выставке более чем 150 компаний из Италии, Польши, России, Сирии, Турции и Украины представили самый широкий спектр продукции: одежду и обувь для детей разного возраста - от младенцев до подростков. В ассортименте одежда разного назначения - повседневная и для праздничных событий, для школы, отдыха и спорта, белье, чулочно-носочные изделия, трикотаж, а также аксессуары, бижутерия и многое другое.

На выставке также можно увидеть одежду известных европейских брендов и новые торговые марки, предложения от ведущих отечественных производителей и молодых украинских дизайнеров. Высокое качество, использование натуральных материалов и современных технологий, практичность в сочетании с модными тенденциями сезона 2010/2011 - вот основные составляющие продукции, представленной на выставке. В экспозиции представлено свыше 160 торговых марок.

Выставка BABY FASHION проводится в формате B2B и ориентирована на производителей, дистрибьюторов и оптовых покупателей.

Выставка будет работать до 10 сентября в Выставочном центре “АККО Интернешнл” (проспект Победы, 40-Б).