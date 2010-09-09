СБУ поймала на взятке подполковника налоговой милиции
15:48, 09 сентября 2010Общество
2281 0
Взяточник взят под стражу
В городе Новомосковск Днепропетровской области сотрудники областного СБУ на «горячем», задержали подполковника налоговой милиции во время получения взятки в размере 80 тыс. грн.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе УСБУ.
Налоговик требовал деньги у частного предпринимателя, против которого было возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов. В дальнейшем бизнесмену обещали переквалифицировать статью уголовного дела в другую, не связанную с лишением свободы.
Взяточник взят под стражу. По материалам УСБУ, Новомосковской межрайонной прокуратурой в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Продолжается следствие.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter