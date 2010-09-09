Гриценко: у военных тысячи гектаров, которые легко прибрать к рукам

Парламентской Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны единогласно отклонил законопроект, предлагающий разрешить силовым структурам заниматься продажей земли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Комитета Анатолия ГРИЦЕНКО, такое решение вчера было принято на очередном заседании Комитета.

По словам А.ГРИЦЕНКО, законопроект № 6644, авторами которого являются депутаты Григорий КАЛЕТНИК (Партия регионов) и Олег ЧЕРПИЦКИЙ (БЮТ) предлагал внести изменения в действующее законодательство с целью разрешить Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Службе безопасности Украины, Управлению госохраны и другим силовым структурам проводить коммерческие операции по продаже имущества.

А.ГРИЦЕНКО убежден, что такой вопрос возник не из-за заботы о финансировании силовиков. «Дело в том, что в военном ведомстве остались сотни тысяч гектаров земли, сотни военных городков, полигонов и лесных хозяйств, десятки тысяч зданий и сооружений. И все это «свободное» имущество, контролируя всю власть в стране, можно довольно быстро и бесконфликтно прибрать к рукам», - сказал председатель Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны.

Земли и имущество силовых структур А.ГРИЦЕНКО назвал «клондайком» для чиновников, имеющих возможность ими распоряжаться. При этом председатель парламентского Комитета обращает внимание на интересный факт: родной брат одного из авторов законопроекта Олега ЧЕРПИЦКОГО Александр сейчас занимает должность заместителя министра обороны и одновременно - директора Государственного департамента избыточного имущества и земель. Кроме того, братья ЧЕРПИЦКИЕ печально известны своими проблемами с правоохранительными органами, поэтому замминистра обороны А.ЧЕРПИЦКОМУ СБУ категорически отказывает в доступе к государственной тайне.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что члены Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны высказались категорически против упомянутого законопроекта и отправили его на доработку.

Пресс-служба председателя Комитета также напоминает, что ранее А.ГРИЦЕНКО характеризовал упомянутый законопроект ЧЕРПИЦКОГО-КАЛЕТНИКА как противоречащий действующему законодательству и духу силовых структур.