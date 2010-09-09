Кабмин сделал Минэкономики меньше, а Антимонопольный комитет - больше

Кабинет Министров Украины сократил численность центрального аппарата Министерства экономики на 10 человек – до 1228, а также увеличил центральный аппарат Антимонопольного комитета Украины на 10 человек – до 270.

Это предусмотрено правительственным постановлением №813 от 8 сентября 2010 года, текст которого размещен на официальном сайте Кабмина.

Данным постановлением вносятся соответствующие изменения в правительственное постановление №464 от 13 мая 2009 года «Об утверждении предельной численности работников аппарата центральных органов исполнительной власти и подчиненных им территориальных органов и других государственных органов».