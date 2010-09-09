"Институт города": Попов не может стать главой Киева

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ не может быть назначен председателем КГГА, несмотря ни на какие изменения к закону «О столице», считает директор «Института города» Александр СЕРГИЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе аналитически-исследовательского центра «Института города», средства массовой информации распространили мнение, что изменения, которые внесла Верховная Рада в упомянутый закон, якобы, открывают путь для назначения председателем КГГА представителя Партии регионов А.ПОПОВА. В соответствии с ними, председатель КГГА назначается на должность Президентом Украины.

В то же время, объясняет эксперт, «закон не внес ничего нового в законодательство, поскольку такая норма уже зафиксирована в статье 118 Конституции Украины. Относительно столицы, то имеет место принципиальное отличие. Конституционный Суд Украины 2003 года определил, что «Киевскую городскую государственную администрацию должен возглавлять лишь человек, избранный Киевским городским председателем», и это решение имеет одинаковую силу с нормами Конституции».

Единственный путь для законного назначения друго человека - это отделение КГГА от исполнительного органа Киевсовета, которые сейчас объединены в один. Киев сегодня – единственный город в стране, где совет не имеет своего собственного, независимого от государственного, исполнительного органа.

«Конечно, наш Конституционный Суд может принять и прямо противоположное своему предыдущему решение, как это уже имело место, но сегодня единственный законный способ для А.ПОПОВА стать председателем КГГА - это выиграть выборы городского председателя, которые тот же КСУ (достаточно сомнительно) отсрочил до 2012 года», – подытожил А.СЕРГИЕНКО.