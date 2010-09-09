"Институт города": Попов не может стать главой Киева
Конечно, КС может принять другое решение
Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ не может быть назначен председателем КГГА, несмотря ни на какие изменения к закону «О столице», считает директор «Института города» Александр СЕРГИЕНКО.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе аналитически-исследовательского центра «Института города», средства массовой информации распространили мнение, что изменения, которые внесла Верховная Рада в упомянутый закон, якобы, открывают путь для назначения председателем КГГА представителя Партии регионов А.ПОПОВА. В соответствии с ними, председатель КГГА назначается на должность Президентом Украины.
В то же время, объясняет эксперт, «закон не внес ничего нового в законодательство, поскольку такая норма уже зафиксирована в статье 118 Конституции Украины. Относительно столицы, то имеет место принципиальное отличие. Конституционный Суд Украины 2003 года определил, что «Киевскую городскую государственную администрацию должен возглавлять лишь человек, избранный Киевским городским председателем», и это решение имеет одинаковую силу с нормами Конституции».
Единственный путь для законного назначения друго человека - это отделение КГГА от исполнительного органа Киевсовета, которые сейчас объединены в один. Киев сегодня – единственный город в стране, где совет не имеет своего собственного, независимого от государственного, исполнительного органа.
«Конечно, наш Конституционный Суд может принять и прямо противоположное своему предыдущему решение, как это уже имело место, но сегодня единственный законный способ для А.ПОПОВА стать председателем КГГА - это выиграть выборы городского председателя, которые тот же КСУ (достаточно сомнительно) отсрочил до 2012 года», – подытожил А.СЕРГИЕНКО.