Эксперт перечислил повреждения на картине Караваджо

Украинские эксперты не могут однозначно сказать, когда завершится реставрация картины Микеланджело Меризи да Караваджо «Взятие Христа под стражу, или Поцелуй Иуды».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявила генеральный директор Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины Светлана СТРЕЛЬНИКОВА.

«Трудно сказать, через год или через два месяца. Надо много экспертиз», - сказала она, добавив, что есть уверенность, что эта картина – оригинал. «По нашим предположениям, на очень много процентов, что это та работа», - сказала эксперт.

В то же время С.СТРЕЛЬНИКОВА заметила, что пока нельзя сказать, когда именно реставраторы центра смогут приступить к работе над картиной, поскольку надо дождаться завершения следственных действий и многих экспертиз, в частности проведение комиссионной судебно-трасологической, комиссионной искусствоведческой, технико-технологической и многих других экспертиз.

По словам С.СТРЕЛЬНИКОВОЙ, по результатам визуального обследования памятника искусства, специалистами центра установлено крайне неудовлетворительное состояние всех составляющих частей картины Караваджо. В связи с чем в дальнейшем картина будет требовать осуществления значительных консервативно-реставрационных мер.

Как информировала гендиректор центра, на картине есть очень серьезные взломы, слой краски имеет значительные потери в ширину местами 2-3 см, в том числе на лицах Христа и святых, есть осыпание краски, свидетельствующих о разрушении произведения и хранения его в крайне плохих условиях после похищения из музея.

Продолжая тему дальнейшей реставрации шедевра, С.СТРЕЛЬНИКОВА заметила, что к началу непосредственно реставрационных работ специалистам придется соединить основное полотно, которое тоже находится в неудовлетворительном состоянии, с его окрайками, которые остались на подрамке после похищения, поскольку полотно фактически было не срезано, а сорвано. Эта работа также займет достаточно много времени.

В то же время С.СТРЕЛЬНИКОВА заметила, что, несмотря на то, что немецкие специалисты сделали упаковку и транспортировку картины на высоком профессиональном уровне, у украинских реставраторов к ним есть определенные вопросы, в частности относительно закрепления слоя краски в местах повреждения специальными профилактическими наклейками. В связи с этим через Министерство культуры и туризма в Германию будет сделан соответствующий запрос на предмет, каким веществом эта процедура делалась. Также реставраторы имеют вопрос и направили запрос в Министерство внутренних дел Украины с целью получить ответ по поводу того, в каких условиях и где в Печерском райуправлении Киева хранились остатки украденной картины, поскольку они были переданы в крайне плохом состоянии, что может свидетельствовать о халатности лиц, их хранивших.

По словам С.СТРЕЛЬНИКОВОЙ, ННИРЦУ определен порядок осуществления осмотра состояния сохранения экспоната, определены направления деятельности специально созданной комиссии, в которую вошли высококвалифицированные художники-реставраторы и научные работники.

В то же время, отвечая на вопрос, куда вернется после реставрации полотно Караваджо, С.СТРЕЛЬНИКОВА отметила, что это вопрос будущего, который будет определять Министерство культуры.

Как сообщал УНИАН, картина Микеланджело Меризи да Караваджо «Взятие Христа под стражу, или Поцелуй Иуды» стоимостью около 100 млн. дол. была похищена в ночь на 4 августа 2008 года из Одесского музея Западного и Восточного искусства

Картину удалось похитить из-за недостаточно надежной охраны экспонатов музея.

25 июня 2010 года в Берлине работниками МВД Украины совместно с правоохранительными органами Германии были задержаны три гражданина Украины и один гражданин ФРГ, которые похитили картину Караваджо «Взятие Христа под стражу, или Поцелуй Иуды».

30 сентября в Берлине состоялась церемония передачи украинской стороне картины Караваджо.