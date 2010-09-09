Более 40 детей получили тяжелые ожоги из-за недосмотра родителей

В Ивано-Франковской области с начала этого года в реанимационное отделение Ивано-Франковской областной детской клинической больницы с тяжелыми ожогами попали более 40 детей.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Ивано-Франковской области. По их информации, количество маленьких пациентов с таким диагнозом за последние месяцы растет. Основная причина - недосмотр взрослых.

Так, недавно с ожогами более 20% тела в Ивано-Франковскую областную детскую клиническую больницу привезли 3-летнюю девочку из села Баня-Березив Косивского района. Ребенок перевернул на себя кипяток именно тогда, когда родители были дома.

Как отмечают врачи, состояние ребенка было чрезвычайно тяжелым. Ей назначена интенсивная терапия, чтобы возобновить жизненные функции организма. Девочка будет находиться в реанимации до стабилизации состояния, а затем – лечение в ожоговом отделении областной клинической больницы.

Главное управление МЧС в Ивано-Франковской области обращается к родителям с просьбой не оставлять своих детей без присмотра.