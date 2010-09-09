Львовский УБОП нашел международный канал поставок кокаина

В результате спецоперации, проведенной работниками Управления борьбы с организованной преступностью ГУМВД Украины во Львовской области, был разоблачен международный канал контрабанды тяжелого наркотика – кокаина.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

Как отмечается в сообщении, из Польши в Украину кокаин поставляли трое поляков, которые искали новые рынки сбыта и новых клиентов. За этот наркотик на «черном рынке» за грамм кокаина просят приблизительно 300 долларов. Поэтому уличные наркоманы не подходили в качестве покупателей. Более того, по оперативным данным, польские наркоделки в основном занимались оптом и могли сбывать наркотик килограммами. Чтобы не допустить массового распространения тяжелого наркотика руководство Львовского УБОПа решило ввести работника спецподразделения в преступную группу под видом покупателя. Действуя профессионально, оперативнику удалось договориться со злоумышленниками о приобретении сначала пробных 0,5 грамма, а затем и 1 килограмма кокаина на сумму 43 тысячи 500 долларов. Но закупить наркотик было недостаточно. Нужно было установить еще и канал его переправки через государственную границу из Польши в Украину. С этой целью в операции были задействованы работники службы борьбы с контрабандой Львовской таможни, Мостисского пограничного отряда и польские работники правоохранительных органов.

При сбыте части партии наркотиков (почти 400 граммов) на сумму 87 тысяч гривен правоохранители задержали двух граждан Республики Польша. Они указанное вещество незаконно переместили из Польши в Украину через пешеходный переход одного из таможенных постов.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Третий участник ОПГ уже установлен, проводятся меры по его задержанию.