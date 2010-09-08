Задержана адвокат подозреваемых в организации взрыва в церкви

Сегодня в Запорожье при передаче взятки следователю милиции сотрудники правоохранительных органов задержали адвоката подозреваемых в организации взрыва в Свято-Покровском храме города.

Как сообщили УНИАН в центре общественных связей Запорожского главка милиции, женщина-адвокат была задержана непосредственно после передачи одному из следователей Запорожского ГУВД суммы в 3 тыс. долларов.

При этом в МВД уточнили, что деньги были переданы как оплата услуг милиционера по предотвращению смены меры пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей для одного из подзащитных адвоката, который не связан с делом о взрыве в храме.

"Сегодня утром к начальнику одного из следственных отделений Запорожского ГУВД, в производстве которого находится дело против группы лиц, подозреваемых в совершении краж, пришла женщина - адвокат одного из подследственных. Причиной визита стало то, что ее подзащитному собирались сменить меру пресечения с подписки о невыезд на содержание под стражей. И правозащитница предложила сотруднику милиции не делать этого за 3000 долларов", - рассказали в ЦОС, отметив, что сразу же после ухода адвоката милиционер написал рапорт о случившемся, и "вечером в момент передачи денег женщину задержали".

На данный момент материалы в отношении адвоката переданы в прокуратуру Запорожской области, где решается вопрос о возбуждении в отношении задержанной уголовного дела. По неофициальным данным - по ст. 369 Уголовного кодекса Украины - "дача взятки".

Как сообщал УНИАН, 28 июля в Свято-Покровском храме УПЦ МП в Запорожье произошел взрыв самодельного взрывного устройства фугасного типа. Вследствие него 1 человек – монахиня местного монастыря – погибла. Еще 8 прихожан и служителей церкви получили ранения разной степени тяжести.

12 августа заместитель министра внутренних дел Украины Леонид ЗИМА сообщил, что в результате следственно-оперативных действий были задержаны четыре человека по подозрению в организации взрыва, трем из них предъявлены обвинения, и они арестованы.