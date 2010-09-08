СБУ: по уголовным делам проходят 8 чиновников Киевской мэрии

Служба безопасности Украины возбудила и расследует 5 уголовных дел по фактам совершения должностных преступлений служебными лицами Киевской мэрии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге, отвечая на вопрос журналистов, сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

По ее словам, расследуются уголовные дела по факту растраты служебными лицами ГУ коммунальной собственности КГГА чужого имущества в особо крупных размерах; по факту вмешательства служебными лицами Комиссии по вопросам земельных отношений КГГА в электронную систему «Земельный Кадастр», что привело к убыткам на сумму более 7,7 млн. грн.; по факту нарушения служебными лицами Главного управления охраны культурного наследия КГГА финансово-бюджетной дисциплины в сфере расходования бюджетных средств, в результате чего убытки составили 2 млн. 215 тыс. грн. Также, как отметила М.ОСТАПЕНКО, расследуются дела по факту растраты служебными лицами коммунального предприятия «Киевское БТИ» чужого имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. И по факту несанкционированных действий с информацией, которая обрабатывалась в электронно-вычислительных машинах Киевского городского совета.

По словам М.ОСТАПЕНКО, по этим уголовным делам проходят 8 должностных лиц, для пяти из них в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде, двое по решению Печерского райсуда Киева взяты под стражу на два месяца, один человек объявлен в розыск. Что касается последнего, то, по имеющейся информации, он скрывается за границей.