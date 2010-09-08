Все фракции парламента согласны защищать журналистов на выборах

По результатам третьего заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования случаев цензуры в средствах массовой информации, давления на свободу слова в Украине и препятствования законной профессиональной деятельности журналистов, которое состоялось 7 сентября, зарегистрирован проект Постановления Верховной Рады «Об обеспечении беспрепятственной деятельности средств массовой информации в предвыборный период 2010 года».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВСК, авторы проекта постановления народные депутаты Ирина ГЕРАЩЕНКО, Елена БОНДАРЕНКО, Степан КУРПИЛЬ, Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО, Виктор СИНЧЕНКО и другие.

Председатель ВСК, народный депутат И.ГЕРАЩЕНКО подчеркнула, что представление этого документа на рассмотрение парламента поддержали единогласно члены комиссии - представители разных политических сил. Она надеется, что парламент примет Постановление о наложении моратория на проверки средств массовой информации во время избирательной кампании в местные органы власти, что сделает невозможным давление со стороны контролирующих органов на СМИ во время выборов.

Также ВСК обратится к председателю ВР Владимиру ЛИТВИНУ, чтобы как можно скорее поставить на голосование это постановление и провести специальное заседание, посвященное СМИ и ситуации со свободой слова, а также принятию медийных законов, в частности: проекту Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления гарантий свободы слова в Украине)» регистр. № 6447 от 31.05.2010 г..; проекту Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления гарантий свободы слова в Украине и противодействия цензуре)» регистр. № 6447-1 от 16.06.2010 г..; проекту Закона Украины «О доступе к публичной информации» регистр. № 2763 от 11.07.2008 г..; проекту Закона Украины «О запрете аннулирования лицензий на вещание и лишения права собственности на телерадиоорганизацию» регистр. № 6511 от 10.06.2010 г.

И.ГЕРАЩЕНКО считает, что для результативности работы ВСК нужно принимать «конкретные решения в защиту журналистов», и парламент должен поддержать медийные законы.

Как отметила И.ГЕРАЩЕНКО, предварительный отчет возглавляемой ею ВСК, возможно, состоится в сентябре. Она выразила благодарность региональным журналистам, “которые не боятся и передают факты о давлении и цензуре в ВСК”. По словам И.ГЕРАЩЕНКО, на протяжении двух летних месяцев ВСК получила около 50 жалоб от журналистов и СМИ. Особенно, подчеркнула депутат, много жалоб от региональных журналистов из Харьковской, Одесской, Луганской области. И.ГЕРАЩЕНКО сообщила, что большинство жалоб от региональных журналистов - это попытки власти поставить на руководство коммунальных СМИ «своих редакторов», вмешиваться в редакционную политику с целью сделать газету «лояльной, комплиментарной» к власти. По ее словам, есть много случаев, когда «местная власть не смогла укротить редакцию», и тогда она просто выходит из соучредителей, таким образом оставляя журналистов без работы, а затем осуществляет попытки отобрать редакционное имущество или помещение.

И.ГЕРАЩЕНКО проинформировала, что ВСК направит письмо Президенту Украины, в котором изложит факты нарушений прав журналистов, чтобы гарант мог ознакомиться «с реальной ситуацией в украинских СМИ», а также выразит обеспокоенность затягиванием с рассмотрением этих дел правоохранительными органами.

На заседании рассмотрен вопрос относительно исчезновения харьковского журналиста Василия КЛИМЕНТЬЕВА, относительно ряда телеканалов - симферопольской «Черноморки» и одесского АТВ, ТВі и 5-го канала, заслушаны представители региональных СМИ о фактах препятствования журналистской деятельности и давления на свободу слова со стороны правоохранительных органов и местной власти (в Коломые «Коломыйский вестник», в Хмельницком «Моя газета +», Нововолынске ЧП «Радиоорганизация «Львовская женщина»).

Присутствующий на заседании заместитель главного редактора газеты «Новый стиль», свидетель по делу В.КЛИМЕНТЬЕВА Петр МАТВИЕНКО пожаловался, что правоохранители «не осуществляют необходимой защиты свидетелей по делу», и отметил «что силовики продолжают давить на свидетелей, в частности жену исчезнувшего журналиста ».

В заседании ВСК приняли участие представители силовых структур. В частности, заместитель министра МВД Леонид ЗИМА и первый заместитель начальника главного управления надзора за соблюдением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия Генпрокуратуры Владимир ГУЗЫР. Они, в частности, сообщили, что сразу после заседания ВСК отправляются в Харьков с проверкой, почему так медленно ведется следствие по делу В.КЛИМЕНТЬЕВА. По их словам, они уделят внимание вопросу защиты свидетелей.

Во время заседания прозвучало мнение, что на время расследования этого резонансного дела стоит отстранить от выполнения своих обязанностей тех представителей силовых структур, особенно налоговой администрации области, о которых идет речь в публикациях В.КЛИМЕНТЬЕВА, и они могут быть заинтересованы в ходе дела.

И.ГЕРАЩЕНКО считает, что должностным лицам стоило бы прислушиваться к этому мнению, поскольку есть цивилизованная европейская практика, когда люди, фамилии которых звучат во время резонансных дел, отстраняются на время следствия от занимаемых должностей.

Все члены ВСК также обратились к представителям ГПУ и МВД и выразили недовольство формальными отписками на запросы депутатов. Так произошло в случаях с Сергеем АНДРУШКО и Сергея КУТРАКОВЫМ, когда правоохранители не нашли фактов для открытия уголовного дела. «Если бы избили милиционера, то было бы открыто уголовное дело и дело дошло бы до суда, и суд бы решил нарушены права журналиста или нет, - отметила И.ГЕРАЩЕНКО. - А у нас силовые структуры защищают друг друга». «Такое впечатление, что правоохранители защищают своих коллег и «рука руку моет», однако это влияет на имидж стражей порядка», - отметила она.

По словам И.ГЕРАЩЕНКО, по итогам рассмотрения ВСК подготовила уже 10 запросов в ГПУ и МВД.