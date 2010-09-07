Николаевская таможня изъяла самолет, который прилетел из Эмиратов
Один из номеров не сошелся...
Николаевские таможенники изъяли самолет, ввезенный в Украину с нарушением таможенных правил.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гостаможслужбы Украины.
В зоне деятельности Николаевской таможни проходило производство таможенного оформления самолета АН-12Б в комплекте с четырьмя двигателями и вспомогательным оборудованием ВСУ (вспомогательная силовая установка для запуска основных двигателей самолета). Общая стоимость предметов превышала 5 млн. грн.
Самолет прибыл в наше государство из Объединенных Арабских Эмиратов в адрес одного из украинских предприятий для осуществления ремонта.
К таможенному оформлению были представлены документы: авианакладная, инвойс и генеральная декларация для ремонта в соответствии с договором .
Однако во время таможенного осмотра самолета таможенники установили, что один из номерных агрегатов ВСУ имеет серийный номер, который не отвечает номеру, указанному в грузовой таможенной декларации.
Следовательно, таможенным брокером не были заявлены по установленной форме точные сведения о ВСУ, которая является неотъемлемой частью самолета и подлежала обязательному декларированию.
Составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ст. 340 Таможенного кодекса Украины. Самолет изъят до решения суда.