Нафтогаз хочет взять $400 миллионов кредита у «дочки» российского банка

НАК «Нафтогаз Украины» ведет переговоры с банком VTB Capital Plc (Великобритания), дочерней структурой российского ВТБ, об открытии кредитной линии на общую сумму 400 млн. долл.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредит планируется привлечь через проведение НАК «Нафтогаз Украины» тендера с одним участником. «Нафтогаз» намерен привлечь средства на период с 2010 по 2013 год включительно.

В сообщении уточняется, что в рамках кредитной линии «Нафтогаз Украины» намерен в первую очередь освоить средства на сумму, эквивалентную 1,055 млрд. грн., в частности, в 2010 году – 112,2 млн. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.