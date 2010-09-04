В Киеве задержали гражданина Грузии с почти 30 крадеными мобилками

Вчера работники столичной милиции задержали 21-летнего гражданина Грузии, у которого изъято почти 30 мобильных телефонов без аксессуаров и документов, происхождение которых он объяснить не смог.

Как рассказали УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в городе Киеве, указанное лицо работники милиции задержали "на горячем" во время кражи мобильного телефона в маршрутке в Шевченковском районе. В ходе осмотра личных вещей у задержанного было обнаружено еще три мобилки, номера которой он назвать не смог. В дальнейшем в его жилье при обыске найдено еще 25 телефонов.