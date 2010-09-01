Президент Польши планирует встречу с Януковичем в Кринице

Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ планирует провести первую встречу с главой Украинского государства Виктором ЯНУКОВИЧЕМ 8 сентября в Польше.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе главы Польского государства.

По данным собеседника агентства, встреча планируется в рамках Экономического форума в Кринице, который состоится 8-11 сентября.

«Такая встреча планируется», - отметили в пресс-службе.

Пресс-секретарь Экономического форума в Кринице Павел ПИЩАК подтвердил УНИАН, что организаторы пригласили В.ЯНУКОВИЧА принять участие в форуме. В то же время он сказал, что Украина не предоставила официального подтверждения участия в форуме Президента.

В то же время П.ПИЩАК заметил, что Б.КОМОРОВСКИЙ согласился принять участие в форуме.

Также пресс-секретарь Экономического форума сообщил, что гости такого высокого ранга как Президент Украины могут подтверждать свое участие даже в последний день перед началом мероприятия.

Справка УНИАН. К участию в ежегодном Экономическом форуме, который проводится в городе Кринице с 1992 года, приглашаются известные политики, парламентарии, предприниматели, бизнесмены, финансисты, которые имеют влияние на формирование государственной экономической политики в своих странах и которые реализуют торгово-экономическое сотрудничество в регионе Центральной Европы.