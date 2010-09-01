Власти Ровненcкой области не позволят вывозить гречку

Власти Ровенской области считает целесообразным оставить в области весь нынешний урожай гречихи, чтобы таким образом удовлетворить спрос населения на этот продукт.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Ровенской облгосадминистрации, об этом сказал председатель ОГА Василий БЕРТАШ во время заседания ее коллегии.

По его словам, аграрии области могут обеспечить более чем 60% потребительской необходимости жителей области в гречке, поскольку в этом году ее посеяли немного больше, чем в прошлом году – на площади 3,4 тысячи гектаров. Согласно прогнозам, ожидается урожай гречихи на 500 тонн больше, чем в прошлом году.

Для стабилизации цен областная власть также запланировала встречу с производителями гречневой крупы и предприятиями розничной торговли (в т.ч. сетевой). По мнению первого заместителя председателя облгосадминистрации Анатолия ЮХИМЕНКО, это поможет договориться участникам встречи о прямых поставках гречневой крупы для реализации населению области. Убрав целый ряд посредников, удастся на порядок удешевить продукцию, убеждено руководство области.

Основной производитель гречневой крупы в области - ГП «Радивиловский комбинат хлебопродуктов» – прекратил продажу этой крупы еще 15 августа. Как объяснили в Управлении агропромышленного развития Ровенской ОГА, это произошло из-за отсутствия сырья для изготовления крупы.

На продуктовых рынках области килограмм гречки в настоящее время стоит 10-16 грн.

В Управлении агропромышленного развития ОГА посчитали, что с начала года средние розничные цены на эту крупу в области выросли на 101,4%, а в августе - на 6,7%.