В Луганске открылись еще 5 украинских классов

В Луганской области первый урок в школах был посвящен 75-летию Стахановского движения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской облгосадминистрации, сегодня в регионе к учебе приступили 184 тыс. учеников в 721 школе и 23 школах-интернатах, 24 тыс. учащихся в 73 профессионально-технических училищах, а также 109 тыс. студентов в 37-ми вузах.

По данным управления образования Луганского горсовета, в областном центре сегодня в первый класс пошли около 3,5 тыс. детей. Всего с 1 сентября в городе начали работать 64 дневных общеобразовательных учреждения, 1 вечерняя и 5 частных школ, в которых будет обучаться 34 тыс. 387 детей. В целом по городу открыто 228 классов с украинским языком обучения (на 5 классов больше, чем в прошлом году). В них будут учиться 4 тыс. 780 детей.