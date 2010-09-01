Минфин показал дыру в бюджете

Государственный бюджет за январь-июль этого года выполнен с дефицитом 27,749 млрд. грн., в том числе, общий фонд выполнен с дефицитом 25,257 млрд. грн. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Доходы госбюджета за указанный период составили 136,187 млрд. грн., в т.ч., доходы общего фонда – 109,472 млрд. грн.

Налоговые поступления в госбюджет составили 96,537 млрд. грн., неналоговые – 34,818 млрд. грн.

Минфин не предоставляет информации о показателе выполнения доходной части по отношению к запланированной бюджетной росписи.

Кассовые расходы госбюджета в январе-июле составили 164,881 млрд. грн., в т.ч. общего фонда – 134,869 млрд. грн. или 96,9% от плана отчетного периода.

Погашения основной суммы долга по государственному бюджету в отчетном периоде составило 14,626 млрд. грн., в т.ч. внутреннего долга – 12,130 млрд. грн.

Заимствования в госбюджет были осуществлены в объеме 50,333 млрд. грн. На внутреннем рынке было привлечено – 34,119 млрд. грн., в т.ч. по общему фонду 25,443 млрд. грн. (на докапитализацию «Укрэксимбанка» 6,4 млрд. грн.), на внешнем – 16,215 млрд. грн., в т.ч. по общему фонду – 15,843 млрд. грн.

От приватизации государственного имущества в январе-июле 2010 года поступило в государственный бюджет 314,4 млн. грн.

Минфин сообщает, что за январь-июль 2010 года сводный бюджет выполнен с дефицитом 25,273 млрд. грн., при этом его доходы составили 175,877 млрд. грн., расходы – 202,088 млрд. грн.

Справка УНИАН. В соответствии с Законом «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» (с поправками), доходы запланированы на уровне 252,718 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 210,055 млрд. грн. Расходы госбюджета запланированы на уровне 305,633 млрд. грн., в т.ч., расходы общего фонда – 240,951 млрд. грн.

Дефицит госбюджета запланирован в сумме 54,095 млрд. грн., или 4,99% валового внутреннего продукта (ВВП), в том числе по общему фонду – 30,338 млрд. грн., или 2,8% ВВП.

Госбюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: номинальный ВВП – 1,083 трлн. грн., темпы роста ВВП – 3,7%, инфляция (декабрь к декабрю) – 13,1%, фонд оплаты труда – 338,9 млрд. грн.

В государственный бюджет Украины входят общий фонд и специальный фонд. В общий фонд направляются общегосударственные налоги и сборы и из него финансируются основные расходы. Средства, которые поступают в специальный фонд, имеют целевое назначение.

Дефицит госбюджета рассчитывается как разница сумм его доходов и возвращенных в бюджет кредитов, а также расходов и выданных из госбюджета кредитов.

Государственный бюджет Украины и местные бюджеты составляют сводный бюджет Украины.