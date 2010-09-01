Винницкий хакер получил три года за взлом сайта горсовета

Ленинский районный суд Винницы к трем годам лишения свободы осудил компьютерного хакера, который взломал сайт городского совета.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-группе Управления СБУ в Винницкой области.

Установлено, что в марте этого года 22-летний студент одного из высших учебных заведений Винницы, который учился на специалиста по информационной безопасности, взломал веб-сайт Могилёв-Подольского городского совета. При помощи инсталлированного на компьютере программного обеспечения он вмешался в работу сайта и изменил логин и пароль доступа панели управления. В результате этих и других действий к некоторым разделам сайта горсовета получили доступ пользователи Интернета, которые не имели такого права. Кроме того, он заблокировал, частично уничтожил и частично изменил информацию, размещенную на сайте.

12 апреля следственным отделом УСБУ в Винницкой области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 361 Уголовного кодексе Украины – несанкционированное вмешательство в работу компьютерных сетей, что привело к блокированию, искажению или уничтожению важной конфиденциальной информации, которая является собственностью государства.

Приговором Ленинского райсуда Винницы обвиняемый осужден к трем годам ограничения свободы с испытательным сроком два года, с лишением права заниматься деятельностью в сфере информационных технологий.

