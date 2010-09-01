Завтра будет дождь

Завтра в западных областях Украины и на Левобережье ожидаются дожди, ночью местами сильные, на остальной территории местами небольшие дожди, грозы.

Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с, местами, кроме северных областей, порывы ветра 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 8-13°, на востоке и в Крыму 14-19°, днем в западных областях 11-16°, на остальной территории 14-19°, в восточной и южной части 20-25°.

В Киевской области в четверг местами ожидаются небольшие дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 14-19°. В Киеве температура ночью 10-12°, днем 16-18°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 22-26°, в Днепре возле Киева 21°.