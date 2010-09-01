Генпрокуратура «шьет» дело Турчинову

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконной продажи Госкомрезервом природного газа частным структурам. Об этом «ДЕЛУ» заявил источник в Генеральной прокуратуре. По его словам, в результате совместных проверок прокуратуры и Службы безопасности были выявлены значительные финансовые злоупотребления при попытке продать 1,3 млрд. куб. м газа по заниженной цене — 500 грн. за 1 тыс. куб. м.

Не исключено, что именно по этому делу привлекут к ответственности первого вице-премьер-министра в правительстве Юлии Тимошенко — Александра Турчинова. Как стало известно «ДЕЛУ», в октябре 2009 года первый вице-премьер Александр Турчинов одобрил «товарную» схему погашения долга НАК «Нафтогаз Украины» перед Госрезервом. В дальнейшем Госрезерв продал четырем компаниям («Вальтер Торг», «Алан-Трейд», «Логистик-Инвест-Групп» и «Евро Строй Групп») права требовать у «Нафтогаза» 1,3 млрд. куб. м газа. Договоры о продаже прав требований по поручению Госрезерва заключало ГП «Ресурспостач», которое от имени комитета проводит аукционы по продаже материальных ценностей.

По информации источника, согласно договорам, «Алан-Трейд» и «Евро Строй Групп» должны были заплатить за купленные права 112 млн. грн., «Вальтер Торг» — 111,9 млн. грн., «Логистик-Инвест-Групп» — 110,57 млн. грн. Получается, что компании закупали газ по цене 500 грн. за 1 тыс. куб. м, что в 4 раза ниже рыночной цены.

Министр экологии Николай Злочевский, который до этого возглавлял Госрезерв, сообщил корреспонденту «ДЕЛА», что одна из четырех компаний принадлежала арестованному экс-заместителю главы Госкомрезерва Николаю Синьковскому. По словам Злочевского, именно он после прихода к руководству материальным резервом, признал вышеупомянутые договоры недействительными. «Я в последнюю минуту остановил эту продажу, когда пришел на должность главы Госкомрезерва», — отметил Злочевский.

В июле Генпрокуратура сообщила, что опротестовала распоряжения Госрезерва. Однако на этом представители «ока государева» решили не останавливаться. Теперь Генпрокуратура планирует привлечь к ответственности всех, кто давал разрешение на покупку газа по заниженной цене. В таком случае не избежать допросов и ближайшему соратнику Тимошенко — Александру Турчинову. «Мы уже возбудили уголовное дело, и одним из первых вызовем на допрос Турчинова», — заявил «ДЕЛУ» собеседник в Главном следственном управлении ГПУ.