На межбанке евро и доллар пошли вверх

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 7,8860/7,8905 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись до 0,2556/0,2559 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,0180/10,0265 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,2701/1,2703 долл./евро (вторник, 31 августа, – 1,2652/1,2654 долл./евро).

Во вторник, 31 августа, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,8889 грн./долл.