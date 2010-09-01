В Киевской области горит деревянная церковь

Сегодня в 5.55 в с. Лозовой Овраг Яготинского района Киевской области в деревянной церкви Святого Николая Украинской православной церкви (Московского патриархата) возник пожар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, по состоянию на 7.00 ликвидация пожара продолжалась. В гашении пожара принимали участие семь отделений Государственной пожарной охраны.

Причина пожара устанавливается.