В Киевской области горит деревянная церковь
09:21, 01 сентября 2010Общество
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Огонь заметили около шести
Сегодня в 5.55 в с. Лозовой Овраг Яготинского района Киевской области в деревянной церкви Святого Николая Украинской православной церкви (Московского патриархата) возник пожар.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, по состоянию на 7.00 ликвидация пожара продолжалась. В гашении пожара принимали участие семь отделений Государственной пожарной охраны.
Причина пожара устанавливается.
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