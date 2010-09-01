В сфере медицины останется один вид лицензии вместо 165

Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства намерен оставить в сфере медицины один вид лицензии – «медицинская практика».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы комитета, переданном агентству УНИАН.

«Лицензирование 165 видов работ в сфере медицины будет отменено. Единственным видом деятельности, который будет подлежать лицензированию, станет «медицинская практика», - отмечается в сообщении. К такому пониманию пришли представители Госкомпредпринимательства, Министерства здравоохранения, частных клиник и пациентских организаций во время рабочей встречи.

В комитете отметили, что на сегодняшний день МОЗ выдает лицензии на специальность. «...Лицензироваться должна лишь медицинская практика юридического или физического лица врача-предпринимателя, а не специальность. Хочу сразу подчеркнуть, что лицензионные требования и порядок контроля за учреждениями здравоохранения будут усилены», – заявил глава Госкомпредпринимательства Михаил БРОДСКИЙ.

Кроме того, предлагается ввести уголовную ответственность за нарушения лицензионных условий в сфере медицины.

Согласно новым лицензионным требованиям, врач-физлицо-предприниматель будет иметь право нанимать на работу не больше двух работников при условии официального трудоустройства и оформления на работу с зарплатой не меньше средней по отрасли. В случае найма больше 2 лиц, предприниматель обязан создать учреждение здравоохранения, то есть стать юрлицом.