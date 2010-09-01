На создание корвета денег нет

Финансирование проекта создания корабля класса "корвет" для министерства обороны Украины фактически приостановлено. Об этом сообщил президент ассоциации "Украинские оборонные технологии" Владимир Грек на I Всеукраинском форуме оборонной промышленности, пишет РосБизнесКонсалтинг.

По его мнению, это может повредить имиджу страны, так как к программе привлечены поставщики оборудования и вооружений из других стран, в том числе Франции, Германии, Италии.

Главный инженер казенного предприятия "Исследовательско-проектный центр кораблестроения" (г.Николаев) Евгений Косоруков отметил, что бюджет 2010 года предусматривает выделение на проект 35,8 млн грн, которых хватит только на расчеты по уже выполненным работам. "На рабочую документацию и строительство корабля денег нет", - сказал он.

Представитель исследовательско-проектного центра напомнил, что в боевом ядре украинских ВМС только три корабля построены менее 20 лет назад, остальные отслужили более 25 лет.

Правительство Украины в 2005 году распорядилось начать работы по проектированию и строительству перспективного корабля класса "корвет". В течение пяти лет на эту программу планировалось выделить из госбюджета около 160 млн долл.