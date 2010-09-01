Хасидов в Умани будут охранять 400 милиционеров

К охране общественного порядка в городе Умани Черкасской области во время празднования Рош-га-Шана, Нового года по иудейскому календарю, который будет отмечаться 5-9 сентября, будет привлечено свыше 400 работников милиции. Они будут работать по 12 часов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Черкасской области.

Также для гостей из Израиля выпущено свыше 30 тысяч экземпляров памяток на английском и русском языках рассказывающих, как правильно себя вести, чтобы не стать жертвой преступления. В Министерстве внутренних дел Украине и в Умани будут организованы оперативные штабы, куда будет поступать вся информация о приезде и пребывании граждан Израиля. Также, работники милиции будут сопровождать автобусы из Киева и других городов, куда будут прибывать граждане Израиля.

В городе Умани для паломников-хасидов разработана пропускная система.

Справка УНИАН. В этом году Рош-га-Шана, Новый год по иудейскому календарю, будет отмечаться 5-9 сентября. Кроме того, хасиды будут отмечать 200-летие со дня смерти цадика Нахмана. В этом году ожидается прибытие свыше 20 тысяч паломников-хасидов. Больше всего паломников должно прибыть из Израиля.